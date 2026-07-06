Desactivado el nivel 1 en el incendio en Jerez de los Caballeros, que presenta una "evolución favorable"

Archivo - Camión del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha desactivado el nivel 1 en el incendio forestal en Jerez de los Caballeros (Badajoz), que presenta una "evolución favorable" y ha sido "estabilizado".

En las labores de extinción de este fuego, que está afectando a pasto y matorral, participan medios del Plan Infoex y de la Diputación de Badajoz.

En concreto, intervienen seis unidades de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas, tres agentes del medio natural, dos técnicos de extinción y tres medios aéreos, según ha informado el Plan Infoex.

Por otro lado, se ha declarado un incendio forestal en Malpartida de Plasencia, en cuya extinción trabajan medios del Plan Infoex como cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y una helitransportada, un agente del medio natural, un técnico de extinción y cuatro medios aéreos.