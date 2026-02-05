Desalojadas las pedanías de La Bazana y Valuengo por una posible avenida importante de agua del río Ardila

ES-Alert enviado a los vecinos de La Bazana y Valuengo - 112 DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 5 Feb. (EUROPIA PRESS) -

Las pedanías de La Bazana y Valuengo, dependientes de la localidad pacense de Jerez de los Caballeros, han sido evacuadas en la mañana de este jueves, 5 de febrero, ante la posibilidad de una avenida importante de agua en el río Ardila por colmatación de la Presa de Valuengo.

Para ello, pasada las 7,00 horas de este jueves se ha procedido al envío masivo de Es-Alert a los vecinos de ambas pedanías para ordenar su evacuación por riesgo de inundaciones, en el caso de La Bazana, por incomunicación y afección a las zonas más bajas, y en el de Valuengo, por riesgo cierto.

En el mensaje, se pide a los vecinos de ambas pedanías que se dirijan al pabellón polideportivo Francisco Rivera Montero de la Jerez de los Caballeros.