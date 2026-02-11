Desalojados nuevamente los vecinos de La Isleta de Coria por el aumento del caudal del Alagón

Los servicios de emergencias vigilan el cauce del Alagón en Coria. - CRUZ ROJA

MÉRIDA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Activado, de nuevo, el Nivel 2 del PEMU y se procede al desalojo de la zona de La Isleta Coria, a 11 de febrero de 2026.

El Ayuntamiento de Coria ha activado nuevamente el Nivel 2 del Plan de Emergencia Municipal (PEMU) debido al incremento del cauce del río Alagón al paso por la localidad, motivo por el que se procederá de nuevo al desalojo de la zona de La Isleta.

El consistorio solicita a la población afectada que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades presentes en el lugar.

En este sentido, se procede a la movilización y coordinación de los equipos de actuación, quedando integrados en el dispositivo operativo municipal los siguientes servicios: Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Servicio de Bomberos, Cruz Roja y DYA Extremadura.

Asimismo, se establecen los mecanismos de coordinación operativa necesarios entre los citados servicios, bajo la dirección del órgano municipal competente, de conformidad con lo previsto en el PEMU.

El Paseo de la Isla permanecerá cerrado tanto al tráfico rodado como al tránsito peatonal, al igual que la carretera CC-156. Como vía alternativa, los camiones de hasta 3.500 kilogramos podrán circular por el Camino de Casas de Don Gómez.

Se ruega a la ciudadanía máxima colaboración, prudencia y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas. "La seguridad de las personas es la prioridad absoluta en estos momentos", explica el consistorio en un comunicado.