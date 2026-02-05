Desalojados los vecinos de las Casas Aisladas de las pedanías pacenses de Gévora y Valdebótoa

BADAJOZ, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de las Casas Aisladas de las pedanías de Gévora y Valdebótoa, dependientes de Badajoz, van a ser desalojados de manera obligatoria por riesgo de inundación en una zona en la que confluyen los ríos Gévora y Zapatón, cuyo "pico máximo" de subida están previstos para las 12,00 horas de este jueves, y "hay un riesgo evidente para las personas, el agua está prácticamente a los pies de sus viviendas".

Así lo ha avanzado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien ha detallado que ha sido una noche "complicada" y que ya en la tarde de este miércoles se ha procedido al aviso de la población que se pudiera ver afectada "para que abandonara voluntariamente ante la previsión de que tuvieran que hacerlo de manera obligatoria a lo largo del día de hoy".

Y es que, como ha explicado, "ha habido mucha agua acumulada" y si a primera hora de la madrugada les preocupaban los niveles "sobre todo" en el entorno de Rivillas y del Calamón, "ahora parece que está la zona más controlada", y la preocupación se centra en el Gévora y el Zapatón en su confluencia con el Guadiana, en concreto en las Casas Aisladas de Valdebótoa y de Gévora.

Así, se ha procedido a la solicitud de autorización "para el desalojo obligatorio de los vecinos que no han querido salir de manera voluntaria de sus casas", ha detallado, "porque hay un riesgo evidente para las personas, el agua está prácticamente a los pies de sus viviendas" y "por tanto" y "antes de que esto siga subiendo, que se prevé que el pico máximo se alcance sobre las doce del mediodía" han decidido "hacer ese desalojo obligatorio".

En este punto, ha agradecido la colaboración de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil o Cruz Roja, y a los servicios de Policía Local y Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz que "están desde primera hora del día al pie del cañón y pendientes de todas las incidencias que van sucediendo en la ciudad".

A partir de ahora, ha explicado igualmente Gragera, se activa un recurso de emergencia como ya se ha llevado a cabo en días pasados y durante la borrasca Efraín en el caso del albergue de El Revellín; tras lo que ha hecho un llamamiento "a la tranquilidad", puesto que "en principio no se espera que haya ningún tipo de corte de vía" ni "un aislamiento de la zona en general".

"Por tanto el acceso a la ciudad de Badajoz por la carretera de Cáceres en principio y con todas las salvaguardas del mundo, porque no sabemos cómo va a evolucionar al detalle todo este proceso, pero en principio, se va a mantener abierto y por tanto tranquilidad en ese sentido", ha continuado, junto con que en el caso de que se produjera alguna situación de estas características también han habilitado un recurso de emergencia en Gévora aunque entienden que "no va a ser necesario".

Finalmente, el alcalde ha insistido en hacer un llamamiento "a la calma, a la tranquilidad, a la observación de los cauces, a no transitar por ellos" y "a tener mucho cuidado" e intentar evitar zonas arboladas dado que, con el viento de esta noche y con el suelo "tan húmedo" y todas estas semanas de "mal tiempo", "hay cierto riesgo". También insta a intentar evitar desplazamientos "innecesarios".

Por último, ha querido dar las gracias a todas los efectivos que están trabajando en esta emergencia y ha confiado en que "no pase nada, que el desalojo se produzca de la manera más tranquila posible, que todo esto pase rápido y que podamos recuperar la normalidad", concluye.