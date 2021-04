Desalojan a unas 70 personas de varios locales de la Plaza de Toros de Mérida por incumplir medidas sanitarias

MÉRIDA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local y Policía Nacional de Mérida han desalojado este pasado sábado a alrededor de 70 personas de varios locales de la Plaza de Toros de Mérida, que estaban incumpliendo las medidas sanitarias y de aforo.

Varias llamadas de los vecinos de la zona alertaron a la policía de que había menores consumiendo alcohol en la vía pública, y al llegar, los agentes detectaron "gran presencia de público" en uno de los locales del interior de la Plaza de Toros, en el que estaban incumpliendo con las medidas sanitarias y de aforo.

Por este motivo, se procedió a precintar los locales y se denunciaron a sus responsables, según informa el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Además, durante la pasada semana, del 29 de marzo al 4 de abril, la Policía Local interpuso 6 denuncias por celebrar reuniones con no convivientes, 15 por no respetar el toque de queda, 6 por no llevar mascarillas y dos más por incumplir medidas sanitarias a sendos responsables de bares, unas denuncias a la que hay que sumar las efectuadas por la Policía Nacional y que controla la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Ante esta situación, el delegado de Policía Local, Marco Antonio Guijarro, ha recalcado "la importancia de la colaboración y la responsabilidad en el cumplimiento de las directrices marcadas por las autoridades sanitarias para mitigar los efectos de la pandemia".

En ese sentido, la Policía Local mantiene sus operativos en relación al cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias en la región, para las que la colaboración ciudadana y el respeto a las normas siguen siendo necesarios para hacer cumplir la normativa actual para frenar la pandemia.

Finalmente, cabe destacar que la Policía Local tuvo que intervenir en 8 accidentes de tráfico, se produjeron dos delitos contra la seguridad vial y se interpusieron 111 denuncias en materia de tráfico, así como dos denuncias por venta de bebidas a menores, dos por desobediencia y dos por realizar venta ambulante.