Desmantelan una plantación de marihuana oculta en una finca de Logrosán e investigan a su propietario

LOGROSÁN (CÁCERES), 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana con 19 plantas de gran tamaño en la localidad cacereña de Logrosán, y han investigado a su propietario como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de cannabis.

La investigación se inició a principios de octubre, después de que la Guardia Civil de Logrosán recibiera información sobre la posible existencia de una plantación de marihuana en la zona, tras lo que la pudieron localizar en una finca ganadera de este término municipal.

El dueño de esta finca desconocía la existencia de esta plantación, ya que las plantas estaban cultivadas en una zona de difícil acceso debido a la densa vegetación, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Además, los agentes observaron que la plantación contaba con un sistema de riego autónomo y en ella encontraron diversos aperos utilizados para su cultivo, labranza y mantenimiento.

Ante este hallazgo, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo, al que se sumaron agentes de puestos cercanos, con el fin de identificar al propietario de las 19 plantas de cannabis que componían la plantación.

Al mismo tiempo aprehendieron las plantas, que se encontraban en "estado óptimo de floración y alcanzaban grandes dimensiones", y las trasladaron a dependencias oficiales para realizar su posterior pesaje oficial, mientras que el dispositivo de localización del propietario seguía en marca y dió sus frutos días después al hallar en las inmediaciones de la finca un turismo y avistar a un hombre "merodeando por la zona, quien trató de huir al percatarse de la presencia policial".

Los agentes recabaron diversas pruebas hasta que lograron identificar al propietario de las 19 plantas, quien portaba en el interior del turismo útiles empleados para la recolección del cultivo.

Finalmente, el hombre, de 36 años, ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo de marihuana, y las diligencias policiales instruidas por los hechos han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Logrosán.