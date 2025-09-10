El desprendimiento de una tapa de un armario de refrigeración provoca que el tren Madrid-Sevilla se detenga en Plasencia

MÉRIDA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tren media distancia Madrid Atocha-Sevilla Santa Justa de las 10,55 horas de este miércoles ha sufrido una incidencia técnica que ha provocado que tuviese que permanecer detenido en Plasencia (Cáceres).

En concreto, se trata del tren media distancia 17900, con llegada prevista a Sevilla a las 18,58 horas, y la incidencia se ha debido al desprendimiento de una tapa de un armario de refrigeración, según confirman a Europa Press fuentes de Renfe.

Así, como consecuencia de esta incidencia técnica se ha gestionado un segundo tren que recogió a los viajeros en la estación de Plasencia para continuar el viaje.