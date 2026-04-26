Detenidas 3 personas implicadas en los disparos registrados este jueves en el barrio de San Roque de Badajoz

Archivo - Armas y munición intervenidos por la Policía Nacional tras los disparos registrados el 23 de abril de 2026 en el barrio de San Roque de Badajoz. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BADAJOZ, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, han detenido a dos hombres y una mujer por su presunta autoría de los hechos acaecidos el pasado jueves en la barriada de San Roque.

Los detenidos -cuyo arresto se produjo el mismo jueves, 23 de abril, y el viernes, 24 de abril- están acusados de los delitos de tentativa de homicidio, pertenencia a grupo criminal organizado y tenencia ilícita de armas, según informa la Policía Nacional en un comunicado.

El cuerpo de seguridad informa de que tuvo conocimiento de estos hechos a través de diferentes llamadas a la SalaCimacc091, en las que se alertaba de posibles disparos en la zona del baluarte de San Roque y la calle Santo Cristo de La Paz. Hasta el lugar se acercaron "de forma inmediata" diferentes dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, quienes realizaron comunicados al resto de indicativos, siendo coordinados para la recuperación de posibles vestigios.

Fruto de esta coordinación, se procedió a la detención de dos hombres que se habían refugiado en una farmacia de la zona y que estarían implicados en las detonaciones. En este caso, estarían acusados por su presunta autoría de los delitos de tentativa de homicidio, pertenencia a grupo criminal organizado y tenencia ilícita de armas. Al mismo tiempo otro indicativo recuperaba en la zona dos cargadores municionados de diferentes calibres y ropa de los presuntos responsables.

Del resto de investigaciones se hicieron cargo las Brigadas de Policía Judicial y Científica, llevando a cabo un informe técnico policial en las zonas donde ocurrieron los hechos.

La tarde del día siguiente, los actuantes llevaron a cabo un registro domiciliario en la zona de Tres Arroyos, donde incautaron dos armas largas, numerosa munición y un vehículo de alta gama sustraído.

Ese mismo viernes, en una operación en la barriada del Cerro de Reyes, agentes procedían a la identificación y posterior detención de una mujer que portaba una bolsa con gran cantidad de munición de diferente calibre. En este caso, la mujer está acusada de un delito de tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal organizado.

Tras la tramitación de las pertinentes diligencias, los tres detenidos, de entre 21 y 23 años, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial pertinente.

La Policía Nacional señala, por último, que estas investigaciones, declaradas secretas por la autoridad judicial, continúan abiertas y, por tanto, no se descartan nuevas detenciones o actuaciones.