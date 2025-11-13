Detenidas tres personas por un punto de venta de droga en El Peri de Mérida que se había reactivado

MÉRIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Mérida han detenido el pasado día 7 de noviembre a tres personas por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas.

Los detenidos son tres personas, dos mujeres y un hombre, de entre 43 y 60 años de edad, con antecedentes, quienes tras la instrucción del pertinente atestado, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

La operación comenzó hacía varios meses, cuando los agentes encargados de la represión del tráfico de sustancias estupefacientes de Mérida averiguaron que en la calle Plasencia del barrio de San Lázaro de la capital extremeña, conocido como 'El Peri', se había reactivado nuevamente un punto de venta, "muy activo", de sustancias estupefacientes, informa en nota de prensa la Policía Nacional.

Los agentes realizaron diversas gestiones, como vigilancias discretas sobre la zona en cuestión, logrando averiguar el nuevo "modus operandi" utilizado, con el objetivo de evitar posibles acciones policiales.

Los compradores se adentraban en las escaleras del inmueble, donde los investigados hacían entrega de las dosis de sustancia estupefaciente a través de un balcón del domicilio, a cambio de dinero.

Toda la información recabada fue remitida a la Autoridad judicial competente, quien el pasado día 7 de noviembre autorizó la correspondiente entrada y registro, resultando con la detención de tres personas. En el dispositivo se han intervenido 20 gramos de cocaína, 12 gramos de heroína, medicamentos utilizados como sustancia para el corte de la droga y diversos útiles necesarios para la venta.