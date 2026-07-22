Detenido en Plasencia por presentarse al examen teórico del carné de conducir en nombre de otro

Agentes en la sede de Tráfico - GUARDIA CIVIL

PLASENCIA (CÁCERES), 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Plasencia a un hombre de 36 años acusado de un delito de usurpación del estado civil al presentarse al examen teórico para obtener el permiso de conducir en nombre de otro, portando documentación falsa.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 17 de julio, cuando la Guardia Civil descubrió en la sede de Plasencia, que un individuo realizaba el examen para recuperar el permiso de conducción, de la clase B, en nombre de otra persona.

Al requerirle el documento acreditativo de identidad, y tras realizar las oportunas comprobaciones, observaron que se trataba de un documento de identidad falso, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Por este motivo, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de suplantación de identidad al realizar el examen teórico para la obtención del permiso de conducir en nombre de otra persona, aportando un documento de identidad falso.

Se trata de una actuación conjunta de la Guardia Civil y de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres, por la que se ha impedido que un hombre obtenga el permiso de permiso de conducción de forma fraudulenta.

Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Plasencia.

Señala la Guardia Civil que este tipo de conductas pueden tipificarse como la presunta comisión de un delito falsedad documental, tipificado en el Artículo 392 del Código Penal, castigado con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses; así como de un delito contra la seguridad vial por generar un grave riesgo para la circulación, previsto en el Artículo 385 con penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses.