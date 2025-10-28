Detenidos cuatro miembros de una organización que obligaba a mujeres sudamericanas a prostituirse en Cáceres

CÁCERES, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por su presunta autoría de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, al obligar a mujeres sudamericanas a prostituirse en dos pisos en Cáceres, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

En esta operación han participado agentes adscritos a la Comisaría Provincial de Cáceres y a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por una de las víctimas, mujer de origen sudamericano, quien relató que había sido captada en su país aprovechando una situación problemática y de necesidad económica, para que ejerciera la prostitución en España.

Los agentes lograron identificar al grupo, altamente profesionalizado y jerarquizado que, actuando a nivel internacional, traía a mujeres a España utilizando una agencia de viajes, haciéndolas pasar por simples turistas, llegando a contratar excursiones y visitas a diversas ciudades que nunca se llegaban a realizar.

Las víctimas, tras pasar por un proceso de selección, eran trasladadas a dos pisos sitos en la calle Alzapiernas de Cáceres, donde debían ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída con la organización, obligándoles a pagar el alquiler de la habitación, a un precio "muy por encima del valor de mercado", y un porcentaje de los servicios sexuales prestados.

Cabe destacar que les imponían un plazo de 90 días para saldar dicha deuda, período legal para permanecer en España como turistas, por lo que trabajaban "sin descanso", asegura la Policía Nacional en una nota de prensa.

De esta manera las mujeres "no quedaban en situación de irregularidad, se enriquecían rápidamente y conseguían una rotación constante en los pisos", además de aportar "nuevas contrataciones para la agencia de viajes que utilizaban para blanquear el dinero obtenido ilícitamente".

Además, les obligaban a ofrecer droga a los clientes, interviniendo en los registros practicados una cantidad equivalente a 630 dosis de cocaína.

Con las preceptivas autorizaciones se llevaron a cabo tres registros domiciliarios, dos en Cáceres y uno en Madrid, procediendo a la detención de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, de entre 29 y 51 años de edad, quienes tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, decretando el ingreso en prisión de los cuatro.

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha imputado un delito de blanqueo de capitales a tres de los detenidos y ha solicitado al juzgado que lleva la causa el bloqueo de cinco vehículos.