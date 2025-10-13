Detenidos dos menores en Badajoz como presuntos autores de un incendio a contenedores que provocó daños a tres vehículos

BADAJOZ, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Badajoz, gracias a la colaboración ciudadana, ha detenido a dos menores de 15 años como presuntos autores del incendio a tres contenedores que provocó daños en otros tres vehículos y dos árboles.

El incendio se registró en la calle Fernández de la Puente este domingo y fue sofocado por el servicio de bomberos, ha informado el Ayuntamiento de Badajoz en redes sociales y recoge Europa Press.

Cabe destacar que los tres contenedores han quedado completamente calcinados y han sido repuestos a primera hora de este lunes por el Servicio Municipal de Limpieza.

"Dañar el mobiliario público afecta a toda la ciudad y a todos los vecinos de Badajoz", ha aseverado el ayuntamiento pacense.