Detienen a un hombre en Badajoz por un robo con violencia en una asociación vecinal de Córdoba

MÉRIDA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a uno de los dos presuntos autores de un robo con violencia en la sede de la asociación vecinal del Sector Sur de Córdoba el pasado 21 de septiembre.

Uno de los autores irrumpió inesperadamente en el interior del establecimiento de madrugada cubriéndose parcialmente el rostro y esgrimiendo lo que parecía ser un revólver con el que amenazó a los presentes, exigiendo la recaudación que se encontraba en la caja, y tras conseguirlo abandonó el lugar huyendo a bordo de un patinete, indica la Policía Nacional en nota de prensa.

Fruto de la investigación policial, los agentes lograron identificar a uno de los autores de los hechos, procediendo a su detención el pasado día 29 de septiembre. Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial, se decretó su ingreso en prisión.

Continuadas las gestiones para tratar de localizar al segundo de los autores del robo con violencia, los investigadores tuvieron conocimiento de que podría encontrarse en Badajoz, por lo que pusieron los hechos en conocimiento de los agentes de dicha localidad, siendo finalmente localizado, detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial, quien acordó su puesta en libertad con cargos.