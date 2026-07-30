La DGT inicia este viernes el II dispositivo de la Operación Verano, con 70.500 desplazamientos previstos en Extremadura

Decenas de vehículos, durante la segunda operación salida del verano 2026, en la carretera A-3, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). La segunda operación salida del verano, llamada por la DGT ‘Operación Especial 1 de agosto’, se desarrolla entre el - Alberto Ortega - Europa Press

MÉRIDA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 31 de julio, la Operación Especial 1º de Agosto, uno de los dispositivos de regulación y vigilancia más importantes del verano, coincidiendo con el relevo entre quienes finalizan sus vacaciones y quienes las comienzan, además de los desplazamientos habituales del fin de semana.

El operativo permanecerá activo hasta las 24,00 horas del domingo, 2 de agosto, y durante estos tres días se prevén 70.500 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras de Extremadura, de los que 42.300 (60%) corresponderán a la provincia de Badajoz y 28.200 (40%) a la de Cáceres.

Aunque esta operación tendrá una duración de tres días, uno menos que en 2025, la intensidad media diaria del tráfico aumentará un 3,84 por ciento, según los datos aportados por la DGT.

Las carreteras extremeñas que registrarán una mayor intensidad de circulación serán la A-5, la A-66 y la N-430 en la provincia de Badajoz, mientras que en Cáceres el mayor volumen de tráfico se concentrará en la A-5, la A-66 y la EX-A1.

Además, se prevén posibles retenciones en la A-5, a la altura de Navalmoral de la Mata, sentido Madrid, y en la N-110, en el tramo de Cabezuela del Valle.

También continúan las obras en la A-66, en Cáceres, y en la N-110, en Cabezuela del Valle, por lo que se recomienda extremar la precaución y atender a la señalización provisional.

MÁS DE 5 MILLONES DE DESPLAZAMIENTOS EN TODO EL PAÍS

En todo el país, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 5,6 millones de desplazamientos previstos durante este fin de semana, y en el que caso de todo el mes de agosto, se esperan 54,5 millones de movimientos por carretera de largo recorrido.

Según ha informado la DGT, el incremento de la movilidad previsto durante el primer fin de semana de agosto responde al relevo entre quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones, junto con los desplazamientos habituales del fin de semana.

Además, ha avisado de que seguirá la afluencia de vehículos tanto portugueses como magrebíes, estos últimos hacia las zonas de embarque. "Esta convergencia hará que las principales carreteras de salida de las grandes ciudades y los itinerarios hacia los destinos turísticos registren una elevada intensidad circulatoria", ha señalado.

Las vías de alta capacidad que presentarán más intensidad circulatoria son la A-6 entre Madrid y Valladolid; la A-42 y la A-4 desde Madrid hasta Córdoba, y la A-3 y la R-3 entre la capital y Valencia.

El operativo de la DGT contempla vigilancia, regulación del tráfico y medias para aumentar la capacidad de la vía, con el apoyo de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el personal de los Centros de Gestión de Tráfico, de la Unidad de Medios aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Para ello, Tráfico desplegará todos los medios de control y vigilancia, entre los que destacan los radares fijos y móviles, helicópteros equipados con el sistema Pegasus, drones y cámaras instaladas en pórticos de carreteras para vigilar distracciones y uso de cinturón de seguridad.

"El objetivo es detectar las principales infracciones al volante, reforzar el cumplimiento de las normas de circulación y contribuir a una movilidad más segura", ha advertido la DGT.

Entre las medias de regulación previstas figuran la habilitación de carriles reversibles y adicionales en determinados puntos, la recomendación de itinerarios alternativos para descongestionar las vías, la suspensión temporal de obras en carretera y restricciones a determinados vehículos y eventos que puedan afectar a la circulación.

En este escenario, la DGT hace un llamamiento a los conductores para que revisen su vehículo, planifiquen sus desplazamientos con antelación, extremen el cumplimiento de las normas de circulación y se informen del estado del tráfico.

Este verano, como novedad, está la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera y el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico 018.