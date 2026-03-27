La DGT prevé más de 206.000 desplazamientos en las carreteras extremeñas durante la Semana Santa

Archivo - Tráfico en la autovía A-5 a su paso entre Móstoles y Arroyomolinos durante la segunda fase de la operación salida por Semana Santa, a 27 de marzo de 2024, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha la operación sali - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este viernes, día 27, a las 15,00 horas, el inicio de la Operación de Tráfico de Semana Santa, en la que están previstos algo más de 206.000 desplazamientos en la región.

El operativo incluirá medidas de regulación, ordenación y vigilancia, tanto por parte de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, del personal de los Centros de Gestión de Tráfico de la DGT, del personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, así como del personal de los servicios de emergencia, además de sus medios técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad y medios aéreos).

La Operación de Tráfico de Semana Santa está dividida en dos fases. La primera se desarrollará desde las 15.00 horas de hoy, 27 de marzo, hasta la medianoche del domingo 29 de marzo, periodo en el que se espera que se produzcan 69.874 desplazamientos de largo recorrido en Extremadura, un 1,29 por ciento más que en el año 2025.

La segunda fase se llevará a cabo desde las 15.00 horas del miércoles 1 de abril hasta la medianoche del lunes 6 de abril, con 136.482 movimientos en la región, un 2 por ciento más que en el último año.

En cuanto a las carreteras con mayor afluencia por intensidad de vehículos, destacan las autovías A-5, A-66 y EX-A1. En lo que respecta a las carreteras convencionales, la más afectada será la N-430 en la provincia de Badajoz, explica en nota de prensa la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Asimismo, en la provincia de Badajoz están, en en concreto, con obras en fase de ejecución la N-432, de Badajoz a Los Montitos y de Los Montitos a Zafra; la N-5, de Talavera la Real a Badajoz (punto kilométrico 383,000 a punto kilométrico 383,000); la EX-105, de Almendralejo a Olivenza (punto kilométrico 70,900 al 82,000), y la N-435a, travesía de Almendral (punto kilométrico 33,500 al 32,700).

Por su parte, la provincia de Cáceres se encuentra en obras la EX-A1, en Malpartida de Plasencia (punto kilométrico 28,000 al 32,000); la A-66, en Cáceres (del punto kilométrico 555,000 al 558,000), y la N-110, en Cabezuela del Valle (del punto kilométrico 370,500 al 373,000).

De su lado, la primera fase de la operación especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) con motivo de la Semana Santa tendrá lugar en el país desde las 15.00 horas de este viernes 27 hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que prevén 4,3 millones de desplazamientos por carretera.

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