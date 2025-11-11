Diez cortadores de jamón se darán cita este sábado en un evento solidario en Torre de Miguel Sesmero a favor de Asextras

BADAJOZ, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 10 cortadores de jamón de toda España se darán cita este sábado, día 15, en el Pabellón Polideportivo 'David Copito' de la localidad pacense de Torre de Miguel Sesmero en un encuentro solidario que destinará su recaudación a la Asociación Regional de Trasplantes Multiorgánicos (Asextras).

Impulsado por el cortador de jamón torreño José Carlos Prieto, reconocido en 2023 como el mejor cortador de jamón del mundo, esta cita que aúna gastronomía, cultura y solidaridad se organiza con el apoyo del Ayuntamiento de Torre de Miguel Sesmero y de la agrupación de Cortadores de Jamón Solidarios Siempre Unidos.

Junto a la exhibición de corte de jamón y su posterior degustación, además de paella, cordero o carrillada, también habrá sorteos de productos donados por empresas, asociaciones y particulares o se podrá disfrutar de actuaciones como la de Raquel Pando en el marco del III Encuentro Solidario de Cortadores de Jamón, que ha sido presentado por el vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias, y la alcaldesa de Torre de Miguel Sesmero, Beatriz González.

El representante de Cortadores Jamón Solidarios Siempre Unidos y mejor cortador de jamón del mundo en 2025, Bonifacio Flores, y el tesorero de Asextras, Fernando Parras, han participado también en esta presentación, en la que este último ha explicado que la recaudación permitirá continuar con la labor de este colectivo de difusión del trasplante en espacios como colegios, institutos o distintas asociaciones.

Asimismo, Asextras cuenta con dos trabajadoras sociales y con una psicóloga en plantilla, y eventualmente contratan una segunda psicóloga, un profesional en relación al cual se dedican al acompañamiento en el hospital a los pacientes antes y después del trasplante; de manera que este tipo de donaciones les permiten continuar con las actividades de una agrupación con casi 400 socios.

Por su parte, Beatriz González ha destacado que este encuentro cumple su tercera edición y es una idea de Prieto que en su primera edición recaudó unos 4.500 euros a favor de Plena Inclusión Olivenza y en la segunda casi 6.500 para la Federación de Enfermedades Raras; tras lo que ha señalado que, en esta ocasión, se dedicará a Asextras después de que un vecino de la localidad haya sido recientemente trasplantado y hayan conocido a través de él a esta asociación.

Un evento solidario en el que participarán cortadores de toda España, ha resaltado la regidora, mientras que Bonifacio Flores ha explicado que, desde Cortadores de Jamón Solidarios, se mueven por toda España de forma altruista para colaborar y poner un "granito de arena" solidario, este sábado con sus cuchillos y distintos compañeros a favor de Asextras, en relación a los cuales ha mostrado su intención de colaborar con ellos en futuras ocasiones como el encuentro de cortadores que suele organizar en su municipio, Puebla de Obando.

A su vez, Ramón Díaz Farias ha destacado "el amor y el compromiso" que José Carlos Prieto tiene por su tierra, aunque actualmente viva fuera de la misma, y la "tenacidad" de Beatriz González y su equipo de gobierno para desarrollar iniciativas de este tipo en una localidad pequeña, y ha felicitado que se trata de un evento solidario gastronómico y lúdico dirigido a recaudar fondos para destinarlo a un fin solidario, ante lo que ha confiado en superar los 6.500 euros de la anterior cita.