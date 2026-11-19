La Diputación de Badajoz celebra un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos de 2027 - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario celebrado este jueves, día 19, en la Diputación de Badajoz ha aprobado de forma provisional con los votos a favor del PSOE y en contra del PP el Presupuesto para 2027, que presenta una cuantía global en el caso del consolidado - que incluye la entidad principal y los consorcios y patronatos dependientes - de 346.804.898 euros, que suponen 25,3 millones más y un 7,9 por ciento de crecimiento respecto al ejercicio anterior.

La vicepresidenta segunda y diputada de Economía Sostenible, Contratación Estratégica y Patrimonio, Carmen Yáñez, ha detallado estas cuentas en un pleno que, frente a ocasiones anteriores, se celebra de forma previa a la presentación del presupuesto con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, razón por la cual la corporación provincial ha optado por darlo a conocer más adelante una vez pasen los comicios.

Los principales planes que se van a llevar a cabo suman 44,5 millones, entre los de conservación y mantenimiento de los edificios escolares, los de dinamización cultural y deportiva, el denominado 'Futuro' o los de emergencias, de reto demográfico o autoconsumos municipales, como también ha destacado las políticas sociales y los programas dedicados a la población juvenil, a vivienda, a cooperación al desarrollo o a empleo.

El portavoz del PP, Juan Antonio Barrios, ha puesto el foco en los 38,6 millones de transferencias internas y en que, por tanto, el dinero a ejecutar junto con los organismos autónomos son 308 millones porque lo que va de la diputación a estos consorcios o patronatos "no se puede sumar dos veces". También se ha referido a la ejecución presupuestaria, un 86 por ciento en 2025 y un 72 por ciento con los gastos comprometidos hasta la fecha en este año, y ha sostenido que el problema no es tanto el dinero que ingresa la institución sino que "no tienen capacidad de gastarlo".

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha cerrado el turno de debate al exponer que no sabía si el PP iba a votar en contra o abstenerse, pero que a la vista de que están "en permanente campaña" y "más todavía que no hablan por decisión propia, sino por quien mueve los hilos a otras instancias", sería "no" pero después lo van a tener que explicar a los vecinos, pese a suponer un "beneficio directo" para ellos y más de 100 millones "directamente" para financiar inversiones y servicios "en todos y cada uno de los municipios de la provincia".

"Si dicen que no están votando en contra del futuro de sus vecinas y de sus vecinos", ha reafirmado Del Puerto, para quien la Diputación de Badajoz "un año más" presenta unos presupuestos con un "incremento histórico" en su cuantía, y que contemplan una "congelación" de las tasas y en los que éstas últimas no suben ni tampoco los impuestos. Pese a ello, recoge un plan de inversiones y actuaciones para realizar "en cada rincón de la provincia".

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