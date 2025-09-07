La Diputación de Badajoz celebra el Día de Extremadura con un mensaje de "orgullo y unidad"

Mensaje de la Diputación de Badajoz con motivo del Día de Extremadura - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha difundido un vídeo institucional con el lema 'Celebremos lo que somos' con motivo del Día de Extremadura, que se conmemora este 8 de septiembre.

Una pieza audiovisual que la institución ha difundido a través de sus redes sociales y que "invita a reflexionar sobre la identidad común y a celebrar la riqueza cultural, natural y humana de la región".

El vídeo combina imágenes de los paisajes y pueblos de la provincia, así como de los servicios que se ofrecen desde la Institución Provincial, en un "guiño simbólico al orgullo de pertenencia", explica la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Así, subraya la "importancia de mirar al futuro sin olvidar las raíces, reivindicando la historia compartida y los valores que nos unen como tierra", en una iniciativa diseñada con motivo de la jornada festiva del 8 de septiembre, que recuerda que el Día de Extremadura "es una ocasión para reconocer el esfuerzo colectivo, la diversidad cultural y la fuerza de una comunidad que avanza unida".

HOMENAJE A EXTREMADURA Y SU GENTE

Según señala, este vídeo es un homenaje a Extremadura y a su gente, y con él la Institución Provincial pretende que cada ciudadano y ciudadana se vea reflejado en él, "porque celebramos lo que somos, lo que hemos sido y lo que aspiramos a ser", según destaca la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, en el propio vídeo.

"Creemos en nuestros pueblos, en nuestra gente y en su futuro. Celebremos juntos y juntas lo que estamos construyendo", asegura Del Puerto.

Finalmente, la Diputación de Badajoz reafirma con esta iniciativa su "compromiso con la promoción de la identidad extremeña y la defensa de los valores que caracterizan a la región: la solidaridad, el trabajo conjunto y el orgullo de pertenencia".