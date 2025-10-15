Diputación de Badajoz destina 800.000 euros para celebración de actividades culturales y fiestas populares durante 2026

BADAJOZ, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz, a través de su Área de Cultura, Deportes y Juventud, ha publicado una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a municipios y entidades locales menores de la provincia para la celebración, durante el año 2026, de actividades culturales y fiestas populares.

De este modo, los consistorios interesados pueden solicitar ayudas de hasta 7.000 euros a partir de este jueves, en el marco de una partida presupuestaria de 800.000 euros que forma parte del I Plan Estratégico Provincial de Dinamización Cultural 2023-2027, encaminado hacia una mejora de la programación cultural en la provincia, así como una mayor participación de los pueblos en la gestión de los programas culturales patrocinados por la institución provincial.

"En consonancia con un reparto justificado", se valorarán aquellas iniciativas subvencionables que tengan continuidad y supongan un proyecto único en la localidad en cuestión, "priorizando actuaciones relacionadas con actividades culturales de especial arraigo y trascendencia social para ella, con criterios de calidad y proximidad".

Asimismo, la Diputación de Badajoz ha detallado en nota de prensa que tendrá en cuenta que las propuestas fomenten la participación de las asociaciones y grupos municipales e implique a estos directamente en su desarrollo.

Al mismo tiempo, invita a los ayuntamientos a que se potencien iniciativas relacionadas con la multiculturalidad, la formación de las personas, la protección de las tradiciones culturales y educativas, el patrimonio, la difusión, la creación, el ocio, las artes, las ciencias y las letras.

El plazo para presentar solicitudes es de un mes, sin contar sábados, domingos ni festivos. Posteriormente, la diputación llevará a cabo una distribución de los fondos en función del número de habitantes, de la cantidad presupuestada por cada ayuntamiento en 2025 para cultura y de la puntuación obtenida en los criterios de evaluación. La convocatoria se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia.