Diputación de Badajoz impulsa la gastronomía provincial en 'Madrid Fusión' con productos extremeños con sello de calidad

Actividad de la Diputación de Badajoz en ‘Madrid Fusión’. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz participa del 26 al 28 de enero en la XXIV edición de Madrid Fusión Alimentos de España, que se celebra en Ifema en Madrid, donde promociona la riqueza gastronómica de la provincia a través de sus Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).

Durante el certamen, la institución provincial junto a la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura centrará la actividad de su estand en demostraciones gastronómicas en directo, una propuesta enfocada en resaltar la calidad y diversidad de los productos agroalimentarios pacenses.

Entre las propuestas culinarias están las tapas elaboradas por el Restaurante Vaova de Mérida, que participa con dos elaboraciones entre 'Sarmale', rollito de col relleno de guiso de IGP Ternera de Extremadura, acompañado de salsa de Queso DOP La Serena y Aceite DOP Monterrubio; y Garbanzos de Valencia del Ventoso estofados con albóndigas de IGP Cordero de Extremadura, espuma de calabaza y Jamón Ibérico DOP Dehesa de Extremadura.

El apartado enológico corre a cargo de Carlos J. Vivas, sumiller profesional, campeón de Extremadura y catador oficial de la DOP Ribera del Guadiana, quien realiza el maridaje de las elaboraciones con vinos amparados por esta denominación. Con ello, se refuerza la conexión entre la gastronomía y los vinos de la provincia, según indica la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Madrid Fusión Alimentos de España 2026 se celebra bajo el lema 'El cliente toma el mando', reflejo de una nueva realidad en la que el comensal deja de ser pasivo y pasa a ser un cliente informado, exigente y protagonista de su experiencia gastronómica.

En este sentido, ofrece una programación que pone el foco en cómo la cocina contemporánea está redefiniendo la relación entre el chef y el cliente, cuestionando estructuras tradicionales como menús cerrados o maridajes obligatorios y apostando por experiencias más flexibles y personalizadas.