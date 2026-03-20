La Diputación de Badajoz impulsa la innovación en almacenamiento energético a través de un proyecto europeo

Almacenamiento energético - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, participará durante los próximos tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028, en el proyecto europeo Aires (Innovación en almacenamiento y gestión energética inteligente para instalaciones renovables de autoconsumo).

El proyecto ha sido aprobado en la 6ª convocatoria del Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027, cofinanciado por el Feder, y cuenta con un presupuesto total de 1.458.169,86 euros.

La iniciativa tiene como objetivo impulsar la innovación en el sector del almacenamiento energético y optimizar la gestión de los sistemas de energía renovable para el autoconsumo en el espacio transfronterizo Euroace.

El proyecto Aires abordará la caracterización y dimensionado de las tecnologías de almacenamiento más maduras del mercado, evaluando su eficiencia, tiempos y profundidades de descarga, densidades de potencia y energía, costes y vida útil.

A partir del análisis del estado del arte y de la identificación de escenarios reales de aplicación, se diseñarán e implementarán sistemas piloto que compararán soluciones basadas en baterías y en almacenamiento mediante hidrógeno, informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

La innovación central del proyecto reside en el desarrollo de un software inteligente de gestión energética basado en inteligencia artificial que optimizará el uso de la energía fotovoltaica en función de los precios del Mercado Ibérico de la Electricidad y las condiciones meteorológicas, maximizando la rentabilidad de las instalaciones y prolongando la vida útil de las baterías.

PARTICIPACIÓN DE LA DIPUTACIÓN

La Diputación de Badajoz participa en el proyecto como entidad beneficiaria con un presupuesto de 180.971,36 euros, de los cuales el 75 por ciento están cofinanciados por el Feder.

Su participación se articula en torno a tres líneas de actuación principales. En concreto, la identificación de buenas prácticas y la selección de puntos de suministro para el análisis territorial, la implementación de un piloto de almacenamiento energético, y las acciones de difusión y transferencia de conocimiento al sector empresarial y ciudadanía de la provincia.

De este modo, Aires se construye sobre las sinergias naturales del territorio transfronterizo, donde la existencia del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía (CIIAE), el mercado ibérico de la electricidad, el mismo recurso solar y un tejido empresarial análogo a ambos lados de la frontera hacen "indispensable" esta cooperación.

El proyecto establecerá una red transfronteriza colaborativa que fomentará nuevos proyectos en almacenamiento de energía, fortalecerá la capacidad investigadora de sus miembros y promoverá la digitalización y competitividad de pymes y entidades de la región Euroace.

Complementariamente, se diseñará una herramienta informática para el cálculo y dimensionado óptimo de instalaciones de almacenamiento integradas en sistemas fotovoltaicos de autoconsumo, facilitando la toma de decisiones a empresas e instaladores.

El proyecto contempla también un amplio plan de formación y comunicación dirigido a administraciones, empresas, comunidades energéticas y ciudadanía del espacio transfronterizo, con el fin de facilitar la replicación y ampliación de los resultados obtenidos.

El consorcio del proyecto está liderado por la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex).

Cuenta con la participación de la Universidad de Extremadura, la Fundación Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (sede del CIIAE), la Universidade de Évora, el Instituto Politécnico de Portalegre, la Diputación de Badajoz, la Asociación Regional de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal), la ACIPS (Associação Comercial e Industrial da Ponte de Sor), el Núcleo Empresarial da Região de Évora, y la Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo.