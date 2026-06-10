Diputación de Badajoz impulsa un proyecto para revitalizar zonas rurales con un modelo digital colaborativo y dinámico

Proyecto DigitAldeas de la Diputación de Badajoz - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, participa en el proyecto DigitAldeas (Estrategia Digital para el Futuro Sostenible de las Aldeas Bauhaus Euroace), aprobado en el marco de la octava convocatoria del Programa Interreg Poctep y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El proyecto cuenta con un presupuesto global de 857.908,28 euros y una duración de 30 meses, hasta el 31 de diciembre de 2028.

La iniciativa tiene como objetivo desarrollar un modelo digital colaborativo para la caracterización, planificación y revitalización sostenible de las aldeas de la Eurorregión Euroace mediante la integración de datos geoespaciales abiertos, indicadores vinculados a la Nueva Bauhaus Europea y procesos participativos innovadores, señala en nota de prensa la diputación pacense.

El proyecto surge como respuesta a desafíos compartidos por los territorios rurales de la Eurorregión Euroace, como la despoblación, el envejecimiento demográfico y la escasez de herramientas digitales para la planificación estratégica.

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