La Diputación de Badajoz invertirá 2,7 millones para dar un uso cultural al antiguo Palacio de Justicia de Mérida

Recreación del nuevo espacio cultural en las dependencias del antiguo Palacio de Justicia de Mérida. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz acometerá una reforma integral en el edificio de los antiguos juzgados de la calle Almendralejo de Mérida para dotarlo de un nuevo uso cultural y social, así como para ampliar sus propias dependencias de atención al ciudadano, en una actuación que también se verá posteriormente complementada con la reforma de la plaza del Conservatorio Oficial de Música 'Esteban Sánchez'.

La presidenta de la diputación provincial, Raquel del Puerto, junto al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y los arquitectos de la institución, han presentado el proyecto que contempla la cubrición mediante la instalación de un techo de vidrio y aluminio del claustro del antiguo convento de los franciscanos descalzos, que está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), que albergó el Palacio de Justicia y anteriormente el antiguo hospital psiquiátrico, con una inversión de 2,7 millones.

Por su parte, el presupuesto para la reforma de la plaza del conservatorio alcanzará los 435.000 euros, y tendrá como objetivo integrar este espacio en el entramado urbano y principalmente mejorar la accesibilidad en la zona.

La actuación en el Palacio de Justicia tiene entre sus principales retos salvar las diferentes cotas en las que se sitúan sus accesos por la calle Almendralejo y el patio trasero, junto a la Escuela de Idiomas, que también será reformdo. El otro gran obstáculo que ha de salvar el proyecto son las humedades por capilaridad que afectan al conjunto de un edificio que tiene escaso margen de maniobra en un subsuelo en el que ya se prevé la aparición de restos arqueológicos.

La licitación está prevista en octubre, de modo que a comienzos de año podrían comenzar las obras, que tienen un plazo de ejecución de 20 meses de duración, que dará como resultado "un cambio sustancial en el urbanismo" de la ciudad, ha señalado el alcalde, además de incorporar un nuevo espacio a su catálogo de recintos culturales.

Rodríguez Osuna ha subrayado que este proyecto va a transformar el "cinturón cultural y social" que forman este conjunto de edificios que integran el conservatorio, la escuela de idiomas, las dependencias del OAR de la Diputación de Badajoz y el antiguo Palacio de Justicia, que está en desuso desde hace 15 años, cuando las dependencias judiciales se trasladaron al complejo administrativo de Mérida III Milenio.

Para más adelante quedarán las actuaciones en el Costurero, edificio junto a la Iglesia del Carmen, cuyo proyecto se dará a conocer también próximamente, según ha adelantado el alcalde, y las antiguas dependencias de la Policía Local, que están en desuso desde su traslado a la nueva comisaría en la Ronda de los Eméritos, y para las que ya se está pensando en nuevas funciones, toda vez que la Junta de Extremadura rechazó la propuesta del ayuntamiento de ampliar la Escuela de Idiomas, según ha lamentado Rodríguez Osuna.

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