La Diputación de Badajoz lanza el II Plan Movem dotado de 8,3 millones para vehículos eléctricos y puntos de recargas

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, presenta el II Plan Movem - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este martes, día 19, en el Hospital Centro Vivo la segunda edición del Plan de Movilidad de Vehículos Eléctricos (Movem), dotado de 8,3 millones de euros con dos líneas, una dedicada a facilitar la adquisición de vehículos 100 por cien eléctricos a los municipios.

La segunda está orientada a la ampliación de la red provincial de puntos de recarga de este tipo de vehículos de 32 a 50, mediante la modernización de infraestructuras existentes, la reubicación de otras y la instalación de nuevos puntos en distintos municipios de la provincia.

El II Plan Movem está dotado de 8.337.000 euros en total y financiado con recursos propios, "porque así estaba contemplado en los presupuestos provinciales de este año", ha detallado Del Puerto, que ha precisado que casi 1 millón irá destinado para ampliar la red provincial de puntos de recarga y el resto a la adquisición de los vehículos municipales y los puntos murales, además de agregar que la presentación de este plan coincide con la licitación para la adquisición de los vehículos, la cual se hará mediante el sistema dinámico de adquisición.

Durante su intervención en este acto, que se ha completado con una explicación detallada del plan por parte del jefe del Servicio de Eficiencia Energética, Martín Cobos, Raquel del Puerto ha agradecido la presencia alcaldes, diputados de la Asamblea y de la diputación o de directores y técnicos de área o empresarios en una convocatoria de la diputación en torno a un plan del que van a poder beneficiarse.

Acto seguido, se ha referido en concreto a los regidores, a quienes ha dado las gracias por su implicación y por entender que, con este tipo de actos y acciones, lo que "prevalece" es el beneficio de los ciudadanos de sus municipios, "y no la política sectaria que quieren vender algunos", a continuación de lo cual ha dicho que saben "perfectamente" que este tipo de iniciativas tienen un impacto positivo en los pueblos y que, tras cada inversión, hay más servicios, oportunidades y calidad de vida para la gente.

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