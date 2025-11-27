Diputación de Badajoz licita por 220.000 euros la conservación de cuarteles en Guareña, Castilblanco y Alburquerque

Imagen del estado del cuartel de la Guardia Civil de Alburquerque - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha publicado el expediente de contratación por lotes de acondicionamiento de cuarteles de la Guardia Civil ubicados en los municipios de Guareña, Castilblanco y Alburquerque. El contrato, dividido en tres lotes, cuenta con un presupuesto base de 222.000,16 euros (IVA incluido).

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de diciembre a las 14,00 horas. Toda la información del expediente y el acceso a los documentos de licitación están disponibles en el portal de contratación pública de la Diputación de Badajoz.

Las actuaciones se dividen en tres lotes y el primero de ellos hace referencia al acuartelamiento de Guareña, con un presupuesto base de licitación de 26.731,55 euros (IVA incluido).

Las actuaciones previstas incluyen varias mejoras en el edificio. Se instalarán nuevas piezas para recoger y conducir el agua de la lluvia en la parte superior y, en el patio trasero, un canal para guiar mejor el agua.

Para evitar posibles inundaciones por lluvia en el garaje, se colocará un dispositivo que impida que el agua vuelva hacia dentro y, además, un sistema de apoyo con una bomba y una nueva salida hacia la red de desagüe, informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

El segundo lote contempla el acondicionamiento del cuartel de la Guardia Civil de Alburquerque con un presupuesto de 63.458,76 euro (IVA incluido). Las actuaciones previstas incluyen trabajos de construcción en la vivienda. Se derribarán la entrada, el baño y la cocina para recolocarlos según la normativa actual. Además, se renovarán las instalaciones eléctricas y de fontanería, y se añadirá un sistema de climatización.

El tercer lote, referido a actuaciones en el Cuartel de la Guardia Civil de Castilblanco, cuenta con un presupuesto de licitación de 131.809,85 euro (IVA incluido) e incluye mejoras en la pavimentación del patio, renovación de cubiertas, refuerzo del muro exterior y sustitución de carpinterías exteriores.

Estas actuaciones reafirman el compromiso de la institución provincial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocándose especialmente en el ODS 9, que promueve la industria, la innovación y las infraestructuras. Además, esta actuación se alinea con el Objetivo Estratégico 2, que busca impulsar la regeneración de los pueblos.