La Diputación de Badajoz y Opaex retoman el proyecto ‘Conectadas en EME’ de apoyo a empresarias y emprendedoras. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz y la Organización de Profesionales, Autónomos y Emprendedores de Extremadura (Opaex) han anunciado la puesta en marcha el proyecto 'Conectadas en EME', una iniciativa que retoman en la provincia dirigida a unas 500 empresarias y emprendedoras con el objetivo de crear una red de apoyo, formación y generación de oportunidades para el desarrollo de sus negocios.

También se busca que puedan compartir experiencias, generar contactos, acceder a formación y encontrar nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento dentro de esta iniciativa que arranca este mes de septiembre y que se desarrolla gracias a la colaboración entre Opaex y la Diputación de Badajoz.

En concreto, esta última respalda el programa con una subvención de 50.000 euros, respondiendo a la necesidad trasladada por parte de las empresarias y emprendedoras de la provincia a través de esta organización, como han explicado en su presentación el diputado de Formación y Capacitación para el Empleo, Manuel Gómez, el presidente y la vicepresidenta de Opaex, Fernando Segador e Inmaculada Marín, respectivamente.

En su intervención, Manuel Gómez ha detallado que se trata de un proyecto "ambicioso" que ponen en marcha desde la diputación de la mano de Opaex y que nace con el objetivo de generar una red de conexión, apoyo y colaboración entre las empresarias y emprendedoras de la provincia.

Ante ello, ha señalado que en la institución ven "necesario" impulsar un proyecto de estas características en un territorio con "muchas" mujeres que emprenden, que ponen en marcha sus propios negocios y que "muchas veces" necesitan "algo que pueda parecer tan sencillo pero a la vez tan importante" como contar con una red que sirva de apoyo para su desarrollo empresarial.

En este sentido, ha apuntado, debe existir una conexión "muy importante" entre la administración y las organizaciones que trabajan directamente con las empresarias y emprendedoras, en este caso la diputación y esta organización que colaboran en la puesta en marcha de este proyecto que contempla un programa "bastante completo" con diferentes actuaciones, entre ellas cinco desayunos que se desarrollarán en diferentes municipios de la provincia con los Centros Integrales de Desarrollo (CID) como sede.

En concreto, el primero se desarrollará en Olivenza el 22 de septiembre, como también recalará en Zafra, Castuera, Puebla de la Calzada y Monesterio, mientras que otras acciones son una feria que tendrá lugar en Mérida y que reunirá a más de un centenar de empresarias y emprendedoras para favorecer la visibilidad de sus negocios y generar nuevas oportunidades comerciales, una plataforma digital concebida como un punto de encuentro para las integrantes de la red o una jornada sobre financiación en Badajoz.

RESULTADOS "MUY POSITIVOS"

Por su parte, Fernando Segador ha recordado que este proyecto no es nuevo y se puso en marcha por un grupo de mujeres en la anterior legislatura con Guillermo Fernández Vara como presidente, pero que desconocen las razones por las que, pese a que estaba teniendo "éxito", "desapareció de la noche a la mañana". Muchas de las mujeres participantes en este 'networking' son socias de Opaex y les solicitaron reactivar esta iniciativa al estar "convencidas" de que estaba dando resultados "muy positivos".

Por ello, ha incidido, recurrieron a la Diputación de Badajoz en este caso para que les apoyaran en esta iniciativa dirigida a reanudar este 'networking' de empresarias, y cuyo objetivo es apoyar el emprendimiento, a las autónomas y emprendedoras dadas de alta y que necesitan un apoyo "total y solidario" que encuentran en este tipo de proyectos.

Segador ha apuntado igualmente que la provincia pacense cuenta con 16.500 mujeres dadas de alta como autónomas y que han querido reanudar este proyecto a la vista de los datos registrados en la región en los últimos cinco años de forma "positiva" y la reclamación de las socias de Opaex.

Asimismo, ha augurado que dará unos resultados "muy positivos" y ha reconocido que no descartan que la Diputación de Cáceres pueda ver también esta iniciativa como algo "positivo" para las emprendedoras y empresarias cacereñas.

'Conectadas en EME' se desarrollará a lo largo de los próximos diez o doce meses y, como detalla Inmaculada Marín, beneficiará a unas 500 mujeres con actividades como los desayunos, que contemplan una clase magistral sobre temas relacionados con el día a día de una empresa o acciones de 'networking'.

Otras actividades son la feria anual prevista en Mérida con entre 100 y 150 mujeres que expondrán sus productos y servicios, o rondas de financiación e inversión externa, ha concluido Marín, que confía en contar en adelante con esta subvención para poder seguir con este proyecto más años.