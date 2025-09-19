La Diputación de Badajoz presenta un plan de adaptación al cambio climático que busca anticipar riesgos

La presidenta de la Diputación de Badajoz presenta el Plan de adaptación al cambio climático de la provincia pacense, Adapta Clima - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este viernes, día 19, el plan de adaptación al cambio climático de la provincia pacense, Adapta Clima, que ha definido como una hoja de ruta de actuaciones que busca reducir vulnerabilidades, anticipar riesgos y fortalecer la resiliencia del territorio para estar adaptados a la "nueva realidad".

El Plan Adapta Clima se sustenta en una serie de objetivos, como son establecer un diagnóstico actualizado de la vulnerabilidad de la provincia frente al cambio climático o definir las líneas estratégicas y medidas de adaptación necesarias para reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia del territorio.

También busca diseñar un sistema de gobernanza que facilite la implementación efectiva del plan, partiendo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan valorar el progreso y actualizar el plan cuando sea necesario.

De este modo, Del Puerto ha señalado que el principal motivo que les ha llevado en la institución, a través del Área de Transición Ecológica, a diseñar y desarrollar este plan pionero en la región es el cambio climático, que es uno de los mayores desafíos que se tienen y ante el que científicamente está demostrado, también "visiblemente", que "cada vez es más que evidente".

Al respecto, ha detallado que el último informe del IPCC, grupo de expertos sobre cambio climático, indica que el calentamiento global ha alcanzado 1,1 grados sobre el nivel preindustrial, mientras que la organización meteorológica confirma que en 2023 y 2024 se han batido récords de temperaturas, siendo este último el más cálido de toda la historia, y ante lo que ha agregado de este 2025 que "tampoco está siendo ajeno" al cambio climático y que, hasta hace poco, se ha registrado una ola de calor durante 15 días seguidos o que el verano cada vez es más largo.

Los efectos del cambio climático tampoco son "ajenos" a la provincia y el ejemplo "más reciente y más claro" se ha tenido este verano con los graves incendios acaecidos, a los que ha sumado las sequías o las fuertes lluvias que cada vez son más intensas, provocando con ello inundaciones, y que todo ello influye en la economía, en el sector agrario o en la ampliación de la desertificación y, en definitiva, en la despoblación.

Fenómenos, ha remarcado la presidenta de la diputación, a los que pretenden hacer frente con este plan provincial pionero en Extremadura y el primero de estas características que se desarrolla en la región.

