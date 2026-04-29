Espectáculo de danza - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz promueve la igualdad y la inclusión a través de la danza con el proyecto 'Horizonte Inclusivo', que desarrollará su primera edición a lo largo de mayo en las localidades de Valverde de Leganés, Castuera, Jerez de los Caballeros y Alburquerque.

Con motivo del Día Internacional de la Danza, que se celebra este jueves, la institución provincial ha puesto en marcha este "proyecto innovador" que sitúa la danza y las técnicas corporales en el centro de una estrategia educativa y social orientada a la prevención de la violencia machista.

Desarrollada por el Área de Igualdad, la iniciativa nace con el propósito de favorecer una sociedad "más sana, igualitaria y consciente" y desarrollar un estudio que permita recoger datos concretos sobre el impacto positivo del movimiento, la expresión corporal y la creación artística en la transformación de actitudes y conductas relacionadas con la desigualdad y la violencia de género.

Al frente del proyecto se encuentra Ana Baigorri, "destacada profesional" de la danza contemporánea, cuya trayectoria y compromiso con la creación, la pedagogía y la inclusión aportan una "mirada profundamente humana y transformadora".

"Su liderazgo garantiza un enfoque artístico riguroso y, al mismo tiempo, accesible para todos los públicos", ha informado la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

La premisa de 'Horizonte Inclusivo' es que el cuerpo es un "territorio de aprendizaje, diálogo y construcción colectiva" y, en este sentido, la danza, entendida como lenguaje universal, se convierte en un "espacio de encuentro donde las personas pueden explorar nuevas formas de relación, respeto y convivencia".

De este modo, el proyecto propone utilizar la danza y otras técnicas corporales como vehículos para "desmontar estereotipos, fomentar la empatía y promover vínculos basados en la igualdad", especialmente entre jóvenes y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Además de su dimensión formativa y comunitaria, 'Horizonte Inclusivo' incorpora un componente de investigación que permitirá analizar "de manera rigurosa" cómo la práctica artística influye en la percepción de la igualdad, la gestión emocional y la prevención de conductas violentas.

Los datos obtenidos servirán para diseñar futuras políticas públicas y programas educativos que integren el movimiento y la expresión corporal como herramientas de transformación social.

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