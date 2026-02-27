La Diputación de Cáceres promociona en FIO los recursos naturales y ornitológicos de la provincia

La Diputación de Cáceres promociona los recursos naturales y ornitológicos de la provincia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

VILLARREAL DE SAN CARLOS (CÁCERES), 27 (EUROPA PRESS)

El diputado de Reto Demográfico y Espacios Naturales Protegidos de la Diputación de Cáceres, Javier Díaz Cieza, ha asistido este viernes a la inauguración de la XXI Feria Internacional de Turismo Ornitológico, un referente nacional e internacional para los amantes de la naturaleza y el turismo sostenible.

Del 27 de febrero al 1 de marzo, la Diputación de Cáceres, a través de su Área de Desarrollo Sostenible y Turismo, promocionará la amplia oferta turística de la provincia, con especial atención a sus recursos naturales y ornitológicos.

Lo hará desde el espacio 'Turismo Provincia de Cáceres', ubicado en la carpa 'Viajes y Turismo', donde los visitantes podrán encontrar materiales turísticos como la Guía Provincial Todo Incluido, Guía Naturaleza, Vía de la Estrella, Ecosistemas, 40 Puntos Ecoturismo, Mapa de Observación de Aves y otras guías y mapas comarcales.

Además, este punto promocional de la provincia estará dinamizado por las mascotas representativas de los territorios de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Berto; del Geoparque Mundial de la Unesco Villuercas-Ibores-Jara, Geopaca; de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional, Raya, y del Parque Cultural Sierra de Gata, Laixiña.

Igualmente, durante este viernes, en la Bolsa de Contratación Profesionales, empresas y organismos de la provincia han podido contactar y llevar a cabo un intercambio de información para establecer y estudiar futuras relaciones.

En ese marco, la Diputación de Cáceres ha gestionado la participación de entidades como Asociación para el Desarrollo Sostenible y Promoción Turística de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional, Hotel Rural Palacio Haza de la Concepción, Los Encepados Experiencias, Albergue Alagón Natura y Aventurex.

La diputación cacereña con su presencia en esta feria, busca seguir apoyando la dinamización del sector empresarial y contribuir al fortalecimiento de la economía rural. Asimismo, apuesta por la promoción de un modelo de turismo sostenible e inteligente que garantice la conservación del patrimonio natural y cultural de cara a promover el desarrollo de destinos en entornos rurales y reforzar el papel de las entidades locales encargadas de la gestión turística.

Con esta, FIO llega a su edición número 21 con más de 121 expositores y un variado programa de conferencias y actividades, desde rutas de senderismo a talleres infantiles y exposiciones. El destino invitado de este año son las Islas Canarias y, como novedad, se presentará y dará visibilidad a la figura del 'Espacio Natural Protagonista de Extremadura', que comienza con la comarca de La Serena en Badajoz.