La Diputación Permanente de la Asamblea se reúne este viernes para la designación de Jorge Amado como senador autonómico

MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura se reúne este viernes, día 21, para abordar la designación del socialista Jorge Amado como senador autonómico, en sustitución de Guillermo Fernández Vara (fallecido en octubre).

La reunión tendrá lugar a las 09,30 horas en el hemiciclo de la Cámara legislativa autonómica, en Mérida.

Cabe recordar que Jorge Amado es la persona elegida finalmente por el PSOE en la región para ocupar el cargo de senador autonómico, después de que hace unos días propusiese inicialmente el nombre del también socialista Luis Tirado Vasco para dicha labor.

En esa propuesta inicial la Asamblea planteó que Luis Tirado Vasco no podía ser el designado, al no ser éste ya diputado regional desde la disolución de la Cámara extremeña por el adelanto electoral en la comunidad.

Jorge Amado sí que puede ser designado senador autonómico al formar parte de la Diputación Permanente de la Asamblea.