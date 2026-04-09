Diversos colectivos convocan este viernes en Cáceres una concentración contra la "privatización" del casco histórico

Edificios cedidos a la Fundación Mapfre para ubicar la Red Ibérica de Fundaciones - EUROPA PRESS

CÁCERES 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Diversos colectivos sociales, culturales y vecinales de Cáceres, encabezados por Stop Alquileres Abusivos, han convocado una movilización este viernes, 10 de abril, a las 20,00 horas, con salida desde las escaleras del Ayuntamiento en la Plaza Mayor y llegada a la Plaza de San Jorge.

La protesta se ha organizado para denunciar "un modelo de ciudad basado en la privatización del patrimonio, la turistificación y la expulsión de las vecinas del casco histórico", informan los convocantes.

El detonante de esta movilización es el acuerdo impulsado por el ayuntamiento junto a Fundación Mapfre, la Junta de Extremadura y la Diócesis de Coria-Cáceres "para ceder durante décadas espacios clave de la Plaza de San Jorge a dicha compañía aseguradora".

"Una operación que, bajo el paraguas de la capitalidad cultural, supone entregar espacio público a intereses privados", aseguran los convocantes en una nota de prensa, en la que recuerdan que esto "no es un caso aislado".

En este sentido, recuerdan que en el último Pleno municipal, el ayuntamiento ha aprobado una operación urbanística en plena Plaza Mayor mediante una permuta de suelo público con la empresa Inversiones Albarragena (Grupo Zaguán), por la que cede el edificio municipal del número 5 --antiguos baños públicos-- a cambio de parte de otro inmueble.

El resultado de esta operación urbanística será la construcción de ocho nuevos apartamentos turísticos en pleno corazón de la ciudad, tal y como anunció en su día el grupo municipal Unidas Podemos.

Para los colectivos convocantes, esta operación evidencia "un modelo claro en el que el ayuntamiento entrega bienes públicos para llenarle los bolsillos a los especuladores mientras se expulsa a la población residente".

Esta dinámica se suma a la "proliferación" de apartamentos turísticos en Cáceres --con cientos de plazas concentradas en el casco histórico-- y "a cambios normativos que facilitan su expansión, consolidando un modelo que tensiona el acceso a la vivienda y vacía de vida los barrios".

En este contexto, Stop Alquileres Abusivos Cáceres critica la "incoherencia" de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, ya que considera que "no se puede aspirar a ser capital cultural mientras se privatizan espacios culturales, se desplaza la creación artística y se expulsa a quienes sostienen la vida en el centro".

Asimismo, la plataforma recuerda que espacios vinculados a la Filmoteca de Extremadura, la Escuela Superior de Arte Dramático o el Conservatorio de Danza "siguen sin soluciones públicas mientras se ceden edificios a entidades privadas durante décadas". "La ciudad no es un parque temático ni un escaparate para turistas. Ciudad Monumental es un barrio, es vida, y es de quien lo habita", subraya.

"La movilización se enmarca en la defensa del derecho a la vivienda y del uso público del patrimonio, frente a un modelo que convierte la ciudad en un producto a merced de los oportunistas", concluye la nota.