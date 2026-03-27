El DOE publica el acuerdo del Plan Concilia Extremadura que permitirá ludotecas y programas de ocio en 400 pueblos

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MÉRIDA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de la comunidad (DOE) publica este viernes el acuerdo por el que se aprueba el programa 'Concilia Extremadura' que, con un presupuesto de 9,1 millones de euros, permitirá la puesta en marcha de programas de ocio y ludotecas en más de 400 municipios y entidades locales menores de la región.

'Concilia Extremadura' se desarrolla en el marco del Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM) de Conciliación y Corresponsabilidad para 2026 y está cofinanciado por el Ministerio de Igualdad y la Junta de Extremadura.

Con este programa se financian proyectos de educación no formal, ocio y tiempo libre, diseñados y llevados a cabo por las entidades locales de Extremadura, que contengan actividades lúdicas, socioeducativas, culturales e inclusivas, en periodos no lectivos o en horas no lectivas, dirigidas a niñas y niños de 2 a 14 años.

No obstante, este año, como novedad se contempla la participación de personas con discapacidad o diversidad funcional de hasta 21 años. Para ello, se han ampliado los perfiles de los profesionales que pueden optar a ser contratados dentro de este programa para poder contar con personal especializado, señala en nota de prensa el Gobierno regional.

Este programa, que pretende fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, permitirá la contratación, en 410 entidades locales, de un director de actividades de ocio y tiempo libre, así como de monitores (entre uno y cinco en función de la población infantil). También financiará la adquisición de material fungible.

Para la contratación tendrán prioridad mujeres en situación de desempleo de larga duración; mujeres mayores de 45 años; personas de menos de 30 años sin experiencia laboral, inscritas como desempleadas, y perfiles que tengan, además, formación en materia de igualdad y en el sector de los cuidados.

Con ello, se persigue paliar la brecha de género que impacta sobre las mujeres, facilitando el empleo y emprendimiento femenino; dignificar el sector de los cuidados y facilitar la conciliación, sobre todo, en las zonas rurales, donde cuentan con menos servicios para conciliar la vida laboral, personal y familiar.