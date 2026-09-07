El DOE publica la declaración como Zona de Actuación Urgente de los terrenos de Las Hurdes afectados por el fuego

Varios helicópteros tratan de extinguir un fuego, a 21 de agosto de 2026, en Nuñomoral - Carlos Criado - Europa Press

MÉRIDA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este lunes, 7 de septiembre, la declaración como Zona de Actuación Urgente (ZAU) de los terrenos forestales dañados por el incendio originado el 18 de agosto en el municipio de Pinofranqueado, que afectó a esta localidad hurdana y a otras de la comarca como Nuñomoral, Camonimorisco y Casares de Las Hurdes.

Esta declaración, acordada en Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 1 de septiembre, permitirá poner en marcha con celeridad la contratación, mediante procedimiento de emergencia, de los trabajos de restauración, enmarcados en un Plan de Actuación, destinados a paliar y minimizar los efectos del fuego sobre la flora y fauna de la zona.

Además, se acuerda declarar de utilidad pública los trabajos contemplados en dicho Plan de Actuación, con el fin de evitar consecuencias mayores en el ecosistema.

Así, los terrenos sobre los que hayan de realizarse dichas tareas, con independencia de su titularidad y gestión pública o privada, podrán ser ocupados por el personal encargado de su ejecución, por lo que se debe habilitar la entrada y permanencia en ellos a los operarios encargados de efectuar los trabajos.

Esta declaración de utilidad pública se entiende sin perjuicio de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten exigibles conforme a la normativa vigente para la ejecución material de las actuaciones proyectadas.

Además, se autoriza a los titulares de los terrenos realizar la corta y extracción de la madera afectada por el incendio, si lo consideran oportuno, para lo que dispondrán de un plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este acuerdo del Consejo de Gobierno en el Diario Oficial de Extremadura.