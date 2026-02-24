Don Benito vivirá una jornada reivindicativa el 8M con conciertos, una marcha y la lectura de un manifiesto

DON BENITO (BADAJOZ), 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Políticas Sociales, Familias e Igualdad de Don Benito ha organizado una serñia de actividades para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, el próximo 8 de marzo, con una programación que sitúa "en el centro la reivindicación, la cultura y la participación ciudadana", reafirmando el "compromiso institucional" con la "igualdad real y efectiva" entre mujeres y hombres.

Los actos principales se celebrarán el domingo 8 de marzo y comenzarán a las 12,15 horas con una concentración en la Plaza de España, desde donde partirá la tradicional Marcha por la Igualdad hasta la Plaza de las Albercas.

Se trata de un recorrido "simbólico" que constituye uno de los momentos "más significativos" de la jornada, invitando a la ciudadanía a mostrar su apoyo a los derechos de las mujeres y a la construcción de una sociedad "más justa e igualitaria", subraya el consistorio en una nota de prensa.

A la llegada, se procederá a la lectura del manifiesto institucional del Día Internacional de las Mujeres, que estará a cargo de dos bomberas, Ángeles López Aguilera y Miriam Diosdado Molano, del CPEI de Badajoz y del Infoex, respectivamente. Este acto central representa la "reafirmación pública del compromiso institucional y social con la igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier forma de discriminación".

A partir de las 14,00 horas, la Plaza de las Albercas acogerá el concierto "Con voz de Mujer", una propuesta musical que pone en valor "el talento femenino como expresión cultural y herramienta de transformación social".

El cartel contará con la participación de Pilar Alarcón, Cristina Sánchez, Nat Simons y Aurora Beltrán, ofreciendo un espacio de encuentro intergeneracional en torno a la música y la igualdad. La jornada se clausurará con la actuación de la Asociación Badonbe, que pondrá el broche final a un día de convivencia y reivindicación.

ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS Y SOLIDARIAS

Durante la jornada, la Asociación Aprexs interpretará varios temas musicales de carácter reivindicativo, trabajados en talleres previos, reforzando el mensaje de igualdad desde la participación colectiva.

Asimismo, desde las 14,00 horas, se desarrollará la actividad 'Tapiz de Voces', organizada por 'Experiencias del Guadiana', una iniciativa simbólica que invita a los asistentes a unir sus mensajes en favor de la igualdad.

En el ámbito solidario, se podrán adquirir tickets para una paella con una donación mínima de 3 euros, cuya recaudación se destinará a la Asociación Mi Princesa Rett, colaborando con su labor de apoyo a niñas afectadas por el Síndrome de Rett y el impulso a la investigación científica.

Para facilitar la asistencia y favorecer la conciliación, se ofrecerá servicio gratuito de ludoteca para menores de 3 a 12 años, en el Centro Educativo Margarita Salas, en horario de 13,30 a 19,30 horas.

Desde la Concejalía de Políticas Sociales, Familias e Igualdad se invita a toda la ciudadanía a participar activamente en esta jornada, reafirmando el compromiso conjunto de Don Benito con una sociedad más igualitaria, inclusiva y comprometida con los derechos de las mujeres.