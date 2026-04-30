La DOP Cereza del Jerte estima una producción de 10 millones de kilos en el 30 aniversario del sello de calidad

La DOP Cereza del Jerte estima una producción de 10 millones de kilos en el 30º aniversario de su sello de calidad - DOP Cereza del Jerte

La DOP tiene "buenas perspectivas" y espera una "campaña competitiva" en la que se consoliden las nuevas variedades de cereza certificada

JERTE (CÁCERES), 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte ha iniciado la certificación de las primeras cerezas de la temporada, en la que prevé una producción de 10 millones de kilos.

Esta campaña adquiere un carácter "especialmente relevante" al cumplirse 30 años desde que el organismo comenzara a avalar el origen y la excelencia del fruto. por el que a través de un riguroso control de selección, el sello de la DOP distingue a las mejores cerezas y picotas de la demarcación.

El presidente de la DOP Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, ha destacado que para la DOP es "una hazaña y un hito" llevar tres décadas certificando producto en "un mercado tan competitivo".

"La certificación de cereza y picota es muy importante porque es el único medio que tiene el ciudadano de tener la garantía de que el producto que está consumiendo se ha producido en determinadas condiciones culturales, medioambientales y económicas", ha expresado Tierno.

La DOP Cereza del Jerte tiene buenas perspectivas para esta campaña y prevé certificar 10 millones de kilos de cereza sobre el total productivo de la demarcación geográfica. En esta línea, el presidente ha destacado que esperan un mayor volumen de kilos por la consolidación de las nuevas variedades de cereza - Van, Lapins y Burlat- introducidas en el Pliego de Condiciones el año pasado.

La campaña ha comenzado con antelación, lo que puede suponer una "ventaja competitiva" porque, según ha explicado Tierno, "el cliente está esperando el producto y el hecho de llegar antes puede ayudar a posicionar mejor las cerezas certificadas por la DOP".

Así, Tierno también ha expresado que una campaña temprana también plantea desventajas, como "un mayor riesgo de verse afectada por fenómenos climáticos, como granizo o lluvias excesivas que puedan dañar la fruta". "En definitiva, somos optimistas y esperamos una campaña competitiva tanto en volumen, como en calidad del producto", ha destacado el presidente.

Las primeras cerezas certificadas pertenecen a la variedad Burlat, la más temprana, que tienen un calibre de entre 22 y 28 milímetros y su producción se extenderá hasta finales de mayo, y tras ella, la próxima variedad en certificarse será la Navalinda, seguida de Van.

Por último, llegarán las picotas y la variedad de cereza Lapins, la más numerosa y que se produce hasta finales de julio o principios de agosto y que supone más del 40 por ciento del total de la producción.

ALEMANIA Y REINO UNIDO, PRINCIPALES DESTINOS

Las cerezas del Valle del Jerte son un producto apreciado dentro de las fronteras nacionales, pero también cuentan con un importante reclamo internacional, ya que aproximadamente, el 60 por ciento de las cerezas certificadas se exportan a Europa, con especial peso en países como Alemania, Reino Unido e Italia, así como los países nórdicos y del este de Europa.

"Es una satisfacción comprobar que nuestra cereza se aprecia dentro y fuera de nuestras fronteras, lo que permite garantizar la rentabilidad de los agricultores y seguir protegiendo un cultivo que es el corazón de nuestra tierra", ha concluido el presidente de la DOP Cereza del Jerte.

Cabe destacar que en el Valle del Jerte se cultivan más de cien variedades de cereza y picota, pero solo ocho de ellas cuentan con el sello de calidad de la DOP Crecen entre montañas de hasta 1.200 metros de altitud, su cultivo se desempeña de forma natural y su recolección se lleva a cabo de forma tradicional para respetar la delicadeza del producto. Esta minuciosa labor, realizada de forma familiar, se convierte en la mejor garantía de un sabor único.

El sello de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, que garantiza la máxima calidad es fácilmente distinguible gracias a la contraetiqueta ubicada en las cajas de cerezas y picotas que llegan a los mercados procedentes del Valle del Jerte.