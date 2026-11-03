La DOP Torta del Casar pone en valor el carácter local del queso amparado en el Gastronomic Fórum de Barcelona - DOP Torta del Casar

CASAR DE CÁCERES, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar regresa al recinto de Gran Vía para participar en el Gastronomic Forum de Barcelona, uno de los principales encuentros gastronómicos de la ciudad, en el que la entidad busca promocionar este queso extremeño y dar a conocer sus cualidades en una edición centrada en los productos tradicionales y de proximidad.

El evento, que se celebra del 2 al 4 de noviembre, reúne a chefs, productores y profesionales del sector gastronómico nacional e internacional. Un gran escenario en el que la Torta del Casar va a estar presente "gracias a las características que le hacen única: su intenso sabor, su aroma y su cremosa textura, que la convierten en uno de los productos más representativos de la despensa cacereña", señala.

Así, por segundo año consecutivo, la Denominación de Origen participará en la feria de la mano de la Diputación de Cáceres. El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha valorado positivamente esta colaboración, que permite al Consejo Regulador volver a acercar el queso amparado a los profesionales de la gastronomía en Cataluña.

"Repetir esta experiencia de la mano de la Diputación de Cáceres permite seguir ampliando la visibilidad de la Torta del Casar en nuevos mercados y reforzar la promoción de uno de los productos más representativos de la gastronomía típica de Extremadura", ha señalado Muñoz.

El objetivo de la DOP es acercar el conocimiento sobre el queso amparado, su elaboración y aplicaciones en cocina a los profesionales que acudan a la feria de la ciudad condal. Para ello, desde el Stand C70, en el Pabellón 1, de la diputación, se organizan catas comentadas de Torta del Casar. En ellas, los asistentes pueden descubrir de primera mano los secretos del queso amparado.

Asimismo, este martes, 3 de noviembre, se ofrecerá a los visitantes del evento una degustación de 'Buñuelos líquidos de Torta del Casar con Miel Villuercas Ibores Jara'. Una propuesta gastronómica del chef José Manuel Fernández, jefe de Cocina del restaurante Tábula en Cáceres, que combina dos productos estrella del territorio extremeño.

"El plato ideado por Fernández permite no solo conocer el sabor del queso amparado sino, también, su versatilidad a la hora de integrarse en platos de cocina, que le lleva a formar parte de elaboraciones tanto dulces como saladas. En este sentido, contar con el conocimiento de cocineros como él supone un apoyo fundamental, ya que son quiénes mejor conocen el producto", ha expresado el director de la DOP.

Gastronomic Forum de Barcelona 2026: 'Reinventar la tradición'

Bajo el lema 'Reinventar la tradición', el Gastronomic Fórum de Barcelona 2026 reúne a cientos de expositores, especialistas y productos destacados como la Torta del Casar en una edición que pone el foco en la incorporación de las técnicas de vanguardia a las recetas de siempre. Un ejercicio que apuesta por los productos de carácter local y la conservación del patrimonio gastronómico sin renunciar a la innovación.

Este espíritu se alinea con la misión de la DOP Torta del Casar, que desde hace más de 25 años trabaja en la difusión de este producto estrechamente vinculado al territorio que, aún hoy, se elabora de forma tradicional.

"Se trata de un queso con siglos de historia y, a su vez, con presencia en las cocinas de vanguardia. Esta edición supone una gran oportunidad para dar a conocer el carácter local y artesano del producto amparado que tanto se busca entre los profesionales de la alta gastronomía", ha concluido Muñoz.

Cabe destacar que los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

La Denominación de Origen Protegida, que este año cumple 25 años, ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.