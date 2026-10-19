Dos de cada diez extremeñas no acuden al cribado de cáncer de mama, que en 2027 se ampliará a mujeres de 45 años

Participantes en el acto institucional por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos de cada diez mujeres extremeñas no acuden a las pruebas de cribado de cáncer de mama, que en 2027 se ampliará en la comunidad a las que cumplan 45 años.

De esta forma, en la próxima anualidad se incorporarán unas 15.000 extremeñas a una prueba que permite el diagnóstico precoz de la enfermedad y que, por tanto, es una forma de "salvar vidas".

La Asamblea de Extremadura ha celebrado este lunes en el acto institucional del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, en el que los intervinientes han incidido en la importancia de participar en estas pruebas.

Así, la consejera de Salud, Sara García Espada, ha pedido a las extremeñas que estén "atentas" a su buzón porque recibirán una carta en las que serán citadas para formar parte de un programa que ha permitido diagnosticar a 55 extremeñas menores de 50 años desde que se adelantó la edad de cribado.

"A pesar de que somos una de las comunidades autónomas con mayor tanto por ciento de respuesta a esa citación de cribado, a día de hoy hay algo más de dos de cada diez extremeñas citadas que no acuden al cribado", ha aseverado García Espada, quien ha invitado a acudir aunque sea "con miedo" o con "dudas" pero que "nunca dejen de asistir a una cita que puede salvarles la vida".

Del mismo modo, García Espada ha señalado que, aunque el cáncer de mama afecta fundamentalmente a mujeres, el 1 por ciento de las personas diagnosticadas son hombres, a quienes ha invitado a acudir al médico si sufren alguna alteración en el pezón o en la piel de la mama.

En este sentido, la consejera ha puesto en valor que el objetivo del Servicio Extremeño de Salud (SES) es "estar antes, estar cerca y estar siempre", algo que se consigue "de la mano de los profesionales" sanitarios.

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