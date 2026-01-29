Dos heridos en una colisión de un turismo y un camión en la N-432 en el cruce de Ahillones

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Tráfico en Baleares, de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÉRIDA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido este pasado miércoles, 28 de enero, en la carretera nacional N-432, a la altura del cruce de Ahillones, en el que se han visto implicados un camión y un turismo.

La colisión se ha producido sobre las 19,30 horas en la intersección situada en el kilómetro 127 de la citada vía, según ha informado el 112 de Extremadura.

Como consecuencia del impacto, dos varones han quedado atrapados en el interior del vehículo en el que viajaban, por lo que ha sido necesaria la intervención del los bomberos del consorcio provincial de Badajoz para su excarcelación.

Posteriormente han sido trasladado al Hospital de Llerena, donde han ingresado en estado grave y menos grave, respectivamente. También han intervenido una ambulancia medicalizada, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de emergencia de la carretera.