Dos heridos graves y uno leve en un accidente de tráfico en la N-435 en Valle de Santa Ana (Badajoz)

Turismo accidentado en la N-435 en Valle de Santa Ana.
Turismo accidentado en la N-435 en Valle de Santa Ana. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Extremadura
Actualizado: viernes, 20 marzo 2026 20:03
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   MÉRIDA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Un accidente de tráfico de un turismo ocurrido este viernes, 20 de marzo, en la carretera N-435 a la altura del término municipal de Valle de Santa Ana, ha provocado dos heridos graves y uno leve.

   El siniestro se ha producido sobre las 14,20 horas, en el kilómetro 63 de la citada vía, que une Badajoz y Huelva, consistente en la salida de vía por el margen derecho.

   Según ha informado la Guardia Civil, los tres heridos han sido trasladados Hospital de Zafra.

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