Dos heridos graves y uno leve en un accidente de tráfico en la N-435 en Valle de Santa Ana (Badajoz)

Turismo accidentado en la N-435 en Valle de Santa Ana. - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico de un turismo ocurrido este viernes, 20 de marzo, en la carretera N-435 a la altura del término municipal de Valle de Santa Ana, ha provocado dos heridos graves y uno leve.

El siniestro se ha producido sobre las 14,20 horas, en el kilómetro 63 de la citada vía, que une Badajoz y Huelva, consistente en la salida de vía por el margen derecho.

Según ha informado la Guardia Civil, los tres heridos han sido trasladados Hospital de Zafra.