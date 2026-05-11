Dos heridos graves en una vía de servicio de la A-5 en Talavera la Real

BADAJOZ, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer de 75 y 74 años han resultado heridos de carácter grave este lunes al salirse de la carretera cuando circulaban por una vía de servicio de la autovía A-5, a la altura de la localidad pacense de Talavera la Real.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 8,42 horas de este lunes se ha recibido una llamada alertando de un accidente ocurrido en una vía de servicio situada en la altura del kilómetro 378 de la A-5, y en el que dos personas han resultado heridas.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), una unidad de soporte vital básico, un equipo de Centro de Salud de Talavera la Real, así como sendas dotaciones de Bomberos de Badajoz, de la Guardia Civil y de Cruz Roja.

Los heridos son un hombre de 75 años con politraumatismos, y una mujer de 74 años con traumatismo torácico que, tras ser atendidos en el lugar del accidente, han sido trasladados en estado grave al Hospital Universitario de Badajoz.