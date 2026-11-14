Dos heridos 'menos grave' en una colisión entre dos vehículos en la A-5 cerca de Navalmoral de la Mata

Colisión frontolateral entre dos vehículos en la A-5 a la altura de Navalmoral de la Mata, a 14 de noviembre de 2026 - GUARDIA CIVIL

Una tercera persona, que ha resultado herida leve, ha recibido el alta 'in situ'

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 14 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas de carácter 'menos grave' en una colisión entre dos vehículos que se ha producido este sábado en la A-5, a la altura de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

El accidente se ha producido en torno a las 07,50 horas, en el punto kilométrico 185, sentido Madrid, según ha informado el 112 Extremadura.

Los heridos son una mujer de 28 años, que ha sufrido un traumatismo abdominal, y un hombre de 26, que presentaba policontusiones. Ambos han sido ya trasladados al Hospital Campo Arañuelo. Además, una tercera persona, un varón de 39 años, ha resultado herida de carácter leve, con una contusión en un codo. En este caso, se ha dado el alta 'in situ'.

Los recursos movilizados han sido una unidad medicalizada de emergencias y efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Navalmoral de la Mata, todo ello del Servicio Extremeño de Salud (SES); así como efectivos en servicio de la Guardia Civil de Cáceres y un equipo de emergencia en carreteras de la A-5.