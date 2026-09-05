Dos heridos en una salida de vía en la EX-381 cerca de Salvatierra de Santiago (Cáceres)

CÁCERES, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 29 y 22 años, han resultado heridos este pasado viernes en una salida de vía con el vehículo en el que viajaban por la EX-381 a la altura del término municipal de Salvatierra de Santiago (Cáceres).

El accidente ha ocurrido este pasado viernes, 4 de septiembre, en torno a las 20,40 horas en el punto kilométrico 25, según ha informado el Centro 112 Extremadura.

El vehículo en el que viajaban los dos varones se habría salido de la vía, dejando a uno de ellos atrapado en un principio, aunque finalmente no se ha requerido la intervención de los bomberos, según ha explicado el 112.

Los dos varones han presentado politraumatismos y han sido trasladados al Hospital Universitario de Cáceres en estado 'menos grave'.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia, una unidad de soporte básico vital y efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Valdefuentes, todos ellos pertenecientes al Servicio Extremeño de Salud (SES). Además, también ha acudido una patrulla de la Guardia Civil.