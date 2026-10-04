Dos hombres resultan heridos de gravedad en una salida de vía en la EX-103 cerca de Higuera de la Serena

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

HIGUERA DE LA SERENA (BADAJOZ), 4 (EUROPA PRESS)

Dos varones, de 33 y 43 años, han resultado heridos de carácter grave en una salida de vía por la EX-103 cerca de Higuera de la Serena (Badajoz).

El accidente de tráfico se ha producido este pasado sábado, en torno a las 19,25 horas, en el punto kilométrico 11 de la EX-103, según han informado fuentes del 112 Extremadura.

Los dos hombres han sido trasladados al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena con politraumatismos.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado dos unidades medicalizadas, una de Don Benito y otra de Azuaga, y efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Zalamea de la Serena y Campillo de la Serena, todos ellos del Servicio Extremeño de Salud (SES); así como agentes de la Guardia Civil y un equipo de conservación de carreteras de la EX-103.