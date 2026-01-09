Dos intoxicadas por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en Casar de Cáceres

CASAR DE CÁCERES, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 50 y 19 años han resultado intoxicadas por inhalación de humo en el incendio de su vivienda declarado este viernes en la localidad cacereña de Casar de Cáceres.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 7,20 horas de este viernes se ha recibido una llamada alertando del incendio declarado en una vivienda situada en la avenida Ejido de Abajo de Casar de Cáceres.

Hasta el lugar del incendio se ha desplazado una dotación de Bomberos del SEPEI de Cáceres, así como una patrulla de la Guardia Civil y una ambulancia medicalizada y una unidad de Soporte Vital Básico del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Los bomberos han trabajado en la extinción del fuego, mientras que los servicios sanitarios han atendido a las dos mujeres intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono, de 50 y 19 años, que han sido trasladadas al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.