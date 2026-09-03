Dos nuevos positivos elevan a 33 los casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura este año

Archivo - Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nillo Occidental en Extremadura, un hombre de 68 años de Santa Amalia y una mujer 36 años de Don Benito.

Uno de ellos ha requerido ingreso hospitalario, con lo que son tres los pacientes ingresados en la comunidad autónoma, en el Hospital Don Benito-Villanueva, uno en el Hospital de Mérida y otro en el Hospital Universitario de Cáceres.

En total, se han registrado 33 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y un fallecido. En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y cinco fallecidos, informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.