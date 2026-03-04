Dos personas resultan heridas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Badajoz

BADAJOZ, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años y una mujer de 74 años han resultado heridos este miércoles por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Badajoz.

Una llamada al 112 a las 14,40 horas ha alertado de este suceso, registrado en la Calle Holanda, hasta donde se han desplazado recursos sanitarios y efectivos de los bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

Los heridos han sido trasladados en estado "menos grave" hasta el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.