Dos personas resultan heridas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Badajoz

Publicado: miércoles, 4 marzo 2026 17:43
   BADAJOZ, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 66 años y una mujer de 74 años han resultado heridos este miércoles por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Badajoz.

   Una llamada al 112 a las 14,40 horas ha alertado de este suceso, registrado en la Calle Holanda, hasta donde se han desplazado recursos sanitarios y efectivos de los bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

   Los heridos han sido trasladados en estado "menos grave" hasta el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

