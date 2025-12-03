Dos rutas teatralizadas acercarán a los visitantes a los lugares de La Batalla de la Albuera

Presentación de una nueva edición de la Batalla de la Albuera. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de La Albuera divulgará y escenificará la contienda que tuvo lugar en su término municipal el 16 de mayo de 1811, durante la Guerra de la Independencia española, de la mano de rutas teatralizadas que se desarrollarán este próximo sábado, 6 de diciembre, y el lunes, día 8.

El ayuntamiento de la localidad, con el apoyo de la Diputación de Badajoz, organiza esta cuarta edición de un evento que pretende promocionar la Fiesta de Interés Turístico Regional con la que cada año se rememora el conflicto, además de poner en valor sus "recursos turísticos" como fuente de empleo y riqueza, han explicado la diputada provincial Paqui Silva y el regidor local Manuel Antonio Díaz, en la presentación del evento.

Así, gracias a la colaboración de muchos vecinos, se mostrará a los visitantes los lugares en los que tuvieron lugar los enfrentamientos y distintos acontecimientos relevantes, incluyendo pequeñas piezas teatralizadas que darán vida a algunos pasajes y mostrarán cómo vivieron los propios vecinos el conflicto, según ha añadido Juan Carlos Tirado, director artístico de las mismas, quien ha incidido en que también se pretende visibilizar el papel de las mujeres en la contienda.

Ambas rutas arrancarán a las 12:30 desde el Centro de Interpretación de La Batalla, para dirigirse posteriormente a la iglesia de Nuestra Señora del Camino, al monumento al General Castaños en la Plaza de España, al Paseo de la Barranca y finalizar en el Parque Wellington.

A lo largo del recorrido se sucederán pequeñas piezas de teatro, además de la actuación de la Escuela de Pífanos y Tambores de la localidad, la única de este tipo a nivel nacional, según ha detalla el alcalde de La Albuera. Las inscripciones pueden realizarse a través del teléfono 641465132 y el correo electrónico comunicacion@begreenweb.es .