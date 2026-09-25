La economía de Badajoz se estabiliza en 2026 tras la desaceleración del inicio de año, según un informe

Catedra de la Cámara de Comercio de Badajoz - CÁMARA DE COMERCIO

BADAJOZ, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actividad económica de la provincia de Badajoz mantiene durante los primeros ocho meses de 2026 un comportamiento "estable", después de la desaceleración registrada al inicio del ejercicio, según recoge el Barómetro Económico de Coyuntura Económica Bimensual de agosto de 2026, elaborado en el marco del Observatorio de Competitividad de la Provincia de Badajoz (Oceba) de la Cátedra de Competitividad de la Cámara de Comercio de Badajoz junto a la Universidad de Extremadura.

Todo ello se ha analizado en un nuevo Desayuno Empresarial dentro del calendario habitual de encuentros de la Cámara de Badajoz para dar a conocer la actualidad económica al tejido empresarial.

El objetivo es ofrecer un punto de vista académico y riguroso sobre la coyuntura actual para facilitar la toma de decisiones a los empresarios y autónomos ante los cambios que se van produciendo en el mercado.

El informe, que analiza la evolución de los principales indicadores de coyuntura económica, muestra que el Indicador Sintético de Actividad Económica (ISAE) de la provincia de Badajoz se ha mantenido estable en el entorno de los 103,8 puntos durante los ocho primeros meses de 2026. Esta evolución llega después de un comportamiento positivo durante 2025.

A lo largo de ese ejercicio, el ISAE provincial registró un incremento global de 8,2 puntos entre enero y diciembre, aunque el comienzo de 2026 presentó una evolución más débil.

Según el análisis del Oceba, esta desaceleración inicial ha sido, no obstante, más moderada en la provincia que en el conjunto de Extremadura.

En el ámbito regional, tras una evolución creciente del ISAE durante buena parte de 2025, el indicador alcanzó un valor estimado de 114,8 puntos en diciembre de 2025, frente a los 105,9 puntos registrados a principios de ese año. Sin embargo, durante los primeros meses de 2026 se produjo una bajada pronunciada del ISAE suavizado hasta abril, estabilizándose posteriormente en el entorno de los 106,8 puntos.

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