Efectivos de Infoex intervienen en 14 localidades para paliar daños materiales ocasionados por la borrasca

Tejado arrancado por el viento de la borrasca Kristin en Zafra - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MÉRIDA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoex han realizado esta semana 14 intervenciones relacionadas con los daños materiales ocasionados por la borrasca Kristin a su paso por Extremadura.

Así, los bomberos forestales atendieron incidencias en las localidades de Grimaldo, Casares de Hurdes, Hinojal, Brozas, Valdesalor, Garciaz y Membrío.

Además de en Villarta de los Montes, Siruela, Bohonal de Ibor, Garrovillas de Alconétar, Oliva de la Frontera, Don Benito y Brozas. También se trasladaron a Hinojal, donde finalmente no fue necesaria su intervención.

En la mayoría de los casos, el trabajo de los equipos del Plan Infoex consistió en la retirada de árboles que obstaculizaban el tránsito de personas o vehículos o de aquellos ejemplares que presentaban riesgo de caída ante las rachas de viento intenso que han caracterizado el paso de la borrasca por la comunidad autónoma.

Además, los bomberos forestales también realizaron entre el miércoles y el jueves, retiradas de tejas desprendidas de cubiertas y ayudaron a levantar contenedores derribados por el fuerte viento.

Hay que recordar que el pasado día 19 se incorporaron a sus puestos 138 bomberos forestales contratados durante todo el año en vez de seis meses como venía ocurriendo desde el año 2016, ha señalado la Junta en nota de prensa.

Ese incremento de la plantilla disponible de enero a diciembre supone que el operativo extremeño contra los incendios forestales cuente con los mismos recursos para prevención que para extinción.