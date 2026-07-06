'Electra Jonda' fusiona en el Festival de Mérida teatro y flamenco con memoria y modernidad para homenajear a Lorca

Presentación del espectáculo 'Electra Jonda' del 72º Festival de Teatro Clásico de Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Mérida fusiona teatro y flamenco en 'Electra Jonda', el segundo de los espectáculos de su 72ª edición, que trata de convertirse en una especie de homenaje a Lorca, y con la memoria, la venganza, la tradición y la modernidad entremezclados desde una suerte de cortijo andaluz.

El montaje, con texto de Juan Guerrero Zamora, la dirección de Manuel Canseco, y la Compañía Ibérica de Danza como coro de una docena de personas, se estrena el próximo miércoles, día 8, en el Teatro Romano emeritense, donde podrá disfrutarse hasta el domingo día 12.

En el reparto, además del coro, participan Alejandra Torray, Carolina Lapausa, Paula Colorado, Juan Gea, Daniel Migueláñez, César Lucendo, Jaime Puente y Ainhoa Molina, además de Natalia Jara, que sustituye a María Garralón, quien finalmente no podrá participar en el montaje tras una reciente operación en sus ojos.

Además, la cantaora Teresa Hernández y el guitarrista José Luis Montón contribuirán a la mística sobre el escenario de un cortijo andaluz donde la tragedia clásica se combina con el flamenco, según ha adelantado durante la presentación este lunes del espectáculo el director del Festival de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro.

Así, 'Electra Jonda' busca "emocionar" al público, ofreciendo un diálogo entre el legado grecolatino y a la vez "algo distinto", con la participación de un cuerpo de bailarines, combinando teatro con flamenco.

Por su parte, el director, Manuel Canseco, ha reconocido que 'Electra Jonda' supone un espectáculo "muy complejo" que es "lo más difícil" que ha tenido entre manos en su vida profesional, puesto que en el mismo se unen "todas" las artes escénicas juntas en "cuerpo, palabra y música" hasta alcanzar una "continuidad perfecta".

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